Ny virusmutation bekymrer forskere: »Om lidt vil den være over det hele«

Den engelske virusmutation, som for nogle uger siden kom til Danmark, fortsætter med at sprede sig. Og det kan blive et alvorligt problem, advarer forskere.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at den britiske virusvariant foreløbigt er konstateret i 86 positive coronaprøver herhjemme. SSI forventer dog, at det reelle antal, der er smittet med den ny virus, er omkring ni gange større.

Mads Albertsen er professor MSO ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet og har siden foråret holdt øje med, hvordan coronavirus muterer. Han står i spidsen for den forskergruppe, der har opdaget, at den britiske mutation er kommet til Danmark, og han siger, at situationen er alvorlig.