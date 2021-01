Aflivning af 9000 fjerkræ med fugleinfluenza er begyndt

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fødevarestyrelsen gik søndag i gang med at aflive de 9000 fjerkræ i en besætning på en farm i Løvel nord for Viborg, som er ramt af fugleinfluenza.

Det skriver TV Midtvest.

Det var nytårsdag, at styrelsen fandt fugleinfluenza i besætningen. Der er tale om den meget smitsomme fugleinfluenza H5N8.

I november sidste år fandt man ligeledes udbrud af fugleinfluenzaen to andre steder i landet.

»Desværre så er det her en højpatogen (meget smitsom, red.) og en alvorlig sygdom i fjerkræbesætninger, og der har vi kun én vej, og det er at slå besætningen ned«, siger Karsten Aagaard, der er sektionsleder for VeterinærNord i Fødevarestyrelsen, til TV Midtvest.

Smitten blandt de 9000 fjerkræ betyder også, at styrelsen overvåger besætninger i en radius af ti kilometer fra gården i Løvel i den kommende måned.

Det skyldes, at smitten kan have spredt sig.

Fjerkræavlere inden for overvågningszonen må ikke flytte eller få leveret fjerkræ og æg.

Skal nok gasses og destrueres

Anders Thordahl Nøhr ejer en gård i området med 41.000 høns. Havde gården blot været placeret 400 meter længere væk, var han uden for overvågningszonen.

Nu mister han en ordre på 21.000 høns, der skulle sendes til Tyskland, fortæller han til TV Midtvest.

»Vi plejer at eksportere vores dyr til Tyskland for at blive slagtet, og det kan vi nok ikke nu. Vi kan heller ikke bruge dem til minkfoder som alternativet, så de skal nok bare gasses og destrueres«, siger han.

Da man opdagede smitten første gang i efteråret, stoppede en række lande uden for EU deres import af danske æg og fjerkræ.

Fredag oplyste Fødevarestyrelsen, at det nye fund sandsynligvis betyder, at landene - herunder Japan, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore - forlænger importstoppet.

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Der er ikke rapporteret smitte til mennesker med de typer fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i fugle i Europa, herunder H5N8.

Statens Serum Institut oplyste i efteråret, at man ikke mener, det er sandsynligt, at mennesker kan blives smittet med virusset.

ritzau