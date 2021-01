Danske firmaer: Vi kan ikke hjælpe med vaccinen

Det kræver helt særligt udstyr og specialisering at lave vacciner, og vi kan desværre ikke hjælpe.

Sådan lyder beskeden fra en række store danske medicinalvirksomheder til et simpelt spørgsmål, som flere stiller sig i øjeblikket: Burde vi ikke bede – eller måske lige tvinge – nogle af Europas mange virksomheder om at hjælpe Pfizer, Moderna, AstraZeneca og andre med at producere deres vacciner? Eller som mediepersonligheden Esben Bjerre Hansen spurgte på Twitter:

»Hvorfor tvinger regeringer verden over ikke medicinalvirksomheder til at producere coronavaccinen. Selvfølgelig mod betaling. Nøjagtigt som da man tvang bilfabrikkerne til at bygge tanks og fly i 2. Verdenskrig?«.