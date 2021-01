Plejecentre kan coronascreenes i dag, men myndighederne tøver

Hvis man eksempelvis er ansat på et slagteri eller i en medievirksomhed som DR eller TV 2, bliver man langt hyppigere coronatestet, end hvis man er ansat på et plejehjem. Og det på trods af at brugerne af plejecentrene er de allermest udsatte for et alvorligt covid-forløb og udgør knap 4 af 10 danskere, der er døde med covid-19.

Siden i lørdags er der konstateret en eksplosiv smittespredning på to af landets plejecentre. I Aarhus er 21 beboere og 41 medarbejdere konstateret smittet på plejehjemmet Demenscentrum, og på Plejecenter Kildebo i Maribo har 32 borgere og 30 medarbejdere fået covid-19.

Mange private produktionsvirksomheder har for at kunne opretholde deres produktion valgt at screene deres medarbejdere en eller flere gange om ugen. Det sker ved at købe de kviktests, som også den brede danske befolkning siden 11. december er blevet tilbudt af det offentlige.