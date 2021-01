K-stemmer takker blankt nej til Støjberg i partiet

Mens Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige står klar med åbne arme for at tage imod Inger Støjberg, hvis hun skulle vælge at skifte parti, er sagen knap så sikker hos de konservative, hvor en intern debat er begyndt at løbe om Venstres nu tidligere næstformand.

Blandt dem, der fægter med åben pande, er partiveteranen, tidligere gruppeformand Helge Adam Møller. Han sender en kraftig advarsel til partiets ledelse om at åbne døren til det konservative gruppeværelse for Inger Støjberg.

»Uanset hvem man er, og uanset hvilke holdninger man har, så hvis man lyver over for Folketinget, og hvis man bryder loven, så er det lige meget, om man er konservativ eller Venstre eller et hvilket som helst andet parti, så er man ikke velkommen i Det Konservative Folkeparti«, siger Helge Adam Møller og tilføjer: