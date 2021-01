Regeringen på vej med nye coronastramninger: Forsamlingsloft på fem og mere afstand i supermarkeder

Regeringen vil endnu en gang stramme coronarestriktionerne.

På et møde mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) er partilederne på Christiansborg blevet orienteret om regeringens forslag til nye stramninger.

Det drejer sig ifølge Politikens oplysninger om en halvering af forsamlingsloftet fra ti til fem personer samt et øget afstandskrav i supermarkeder fra en til to meter.

Forslaget skal forhandles med Folketingets partier, men møder opbakning fra flere sider.

»Jeg er enig i, at det er en god idé at lave et lavere forsamlingsforbud og gerne ned til fem personer. Jo færre mennesker vi er samlet, jo større chance er der for, at smitten rammer færre. Det har betydning for smitteopsporingen, som er kritisk, og meget presset i øjeblikket«, siger SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

Også de konservative ser fornuft i stramningerne.

»Det giver okay mening. Det her er myndighedernes anbefalinger, og vi bakker op om myndighederne«, siger sundhedsordfører Per Larsen (K).

Tidligere i dag har Statens Serum Institut anbefalet at halvere forsamlingsloftet for at få bedre styr på coronasmitten. Det sker, selv om det såkaldte kontakttal er faldet fra 1,2 til 1. Men stramningerne skyldes blandt andet sundhedsmyndighedernes bekymring over en ny variant af coronavirus, som er mere smitsom end tidligere varianter.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, vil ikke kommentere forhandlingerne, men mener, at den nuværende situation er alvorlig.

»Vi skal have inddæmmet og slået den nye coronavariant fra Storbritannien ned. Også en ny variant fra Sydafrika, som nu er kommet til Norge, understreger alvoren«, siger han.

SF’s sundhedsordfører mener, at vi nu ser konsekvenserne af, at restriktionerne først blev strammet i sidste halvdel af december.

»Man kan sagtens diskutere, om vi ikke kom for sent i gang med restriktionerne tilbage i december, så det nåede at blive så vildt, som det gjorde inden jul. Den britiske variant er bekymrende«, siger Kirsten Normann Andersen.

Regeringen har indkaldt til pressemøde kl. 15 i Statsministeriet om coronasituationen i Danmark.