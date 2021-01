Mette Frederiksen om tiltag: Udgangsforbud er det sidste vi vil indføre

Verden over har lande indført udgangsforbud for at få styr på udbredelsen af coronavirus i samfundet.

Men Danmark har foreløbigt holdt sig til at indføre ting som forsamlingsforbud og maskepåbud. Det har indtil videre været nok ifølge regeringen.

»Der er ingen af os, der har lyst til at indføre udgangsforbud i Danmark. Vi har klaret os relativt godt i 2020 uden at indføre udgangsforbud«, siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag på et pressemøde.

En ny britisk mutation, som smitter op mod 70 procent mere end hidtidigt, er kommet til Danmark, og det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet sænkes fra ti personer til fem.

»Vi er på mange område et særligt folkefærd, og der er måske behov for at gå lidt tilbage. Når vi har indført restriktioner, så har vi fået et knæk på kurven, så rigtig meget tyder på, at vi i Danmark kan nøjes med færre restriktioner, end det vi ser i sammenlignelige lande«.

»Nu står vi i en situation med en ny mutation, som smitter helt utroligt meget, og derfor kan vi ikke nøjes med de restriktioner, vi havde«, siger Mette Frederiksen.

Der er intet, der tyder på, at den nye mutation fører til et mere alvorligt sygdomsforløb.

Der har ikke være udtryk et ønske om udgangsforbud fra hverken politisk hold eller fra sundhedsmyndighedernes side, konstaterer statsministeren.

»Jeg vil gerne gøre fuldstændig gældende, at udgangsforbud er det sidste, der står i bogen, det er absolut sidste«.

»Den store majoritet af danskerne gør alt, hvad de kan for at efterleve anbefalingerne og restriktionerne, og jeg har en tro på, at det er tilstrækkeligt i Danmark«, siger Mette Frederiksen.

ritzau