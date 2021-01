Naturfredningsforening: Sådan kan vi sikre rent drikkevand

Da Folketinget for et år siden behandlede et borgerforslag om forbud mod salg af sprøjtemidler til private og forbud mod brug på offentlige fællesarealer, erklærede miljøminister Lea Wermelin (S) sig enig i hensigten og lovede, at regeringen ville komme med sit eget forslag. Det er stadig ikke sket, sånu fremlægger Danmarks Naturfredningsforening (DN) et udspil til en bedre sikring af drikkevandet mod nedsivende pesticider.

»Vi er nu der, hvor over halvdelen af det grundvand, vi undersøger, indeholder sprøjtemiddelrester. Det er alt for højt. Og vi ser overskridelser af grænseværdien alt, alt for ofte, også i vores drikkevand«, siger DN’s præsident, Maria Reumert Gjerding, om baggrunden for forslaget.

Hun henviser til, at vandværkerne i 2019 fandt rester af pesticider i 45 procent af de undersøgte drikkevandsboringer. I 12,7 procent var der tale om et højere indhold end tilladt. I grundvandsovervågningen, som også omfatter det øverste grundvand, var der pesticidrester i 58 procent af prøverne. 22,6 procent lå over grænseværdien.

For at få bremset den udvikling foreslår DN et forbud mod brug af sprøjtegifte i drikkevandsindvindingsområder, der er særligt sårbare for nedsivning af sprøjtemidler. Det vil tage tre-fire år at kortlægge og udpege disse områder. DN vil også have alle pesticider afprøvet under danske forhold på forsøgsmarker i det såkaldte VAP-system. Det sker kun for en mindre del af midlerne i dag.

Desuden vil foreningen have forbudt brug af sprøjtemidler lige omkring landbrugets boringer til markvanding på linje med, at det er blevet forbudt omkring drikkevandsboringer, samt indgreb mod brug af pesticider i byerne og hos private.