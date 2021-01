Bekræftet: Rigsretten vil først tage stilling til Støjberg-sag, når kommissionen har afsluttet sit arbejde

Rigsretten kommer ikke til at indlede en sag mod Inger Støjberg, før Instrukskommissionen har afleveret sin endelige beretning, hvor også embedsmændenes ansvar er beskrevet.

Det bekræfter Højesterets præsident, Thomas Rørdam, som også er formand for Rigsretten, over for Politiken.

»Jeg kan ikke se andet, end at vi bliver nødt til at vente på anden delberetning«, siger Thomas Rørdam, der dermed bekræfter scenariet, som Politiken tidligere har beskrevet som sandsynligt.

Instrukskommissionen forventes at aflevere sin anden delberetning til foråret. En beretning, som vil vurdere og konkludere på embedsmændenes rolle i sagen, hvor en instruks fra den tidligere udlændinge- og integrationsminister i 2016 resulterede i ulovlige tvangsadskillelser af unge asylpar.

Fakta Tidligere rigsretssager Når Inger Støjberg stilles for en rigsret, vil det være blot sjette gang i danmarkshistorien, at Folketinget rejser en rigsretssag mod en minister eller tidligere minister. De tidligere sager er: Mod Anders Sandøe Ørsted med flere. Afgørelse 27. februar 1856: Frifundet.

Mod Andreas Frederik Krieger med flere. Afgørelse 13. juni 1877: Frifundet.

Mod C.C. Hall og Jens Jacob Asmussen Worsaae. Afgørelse 4. oktober 1877: Begge frifundet.

Mod J.C. Christensen og Sigurd Berg. Afgørelse 17. juni 1910: J.C. Christensen blev frifundet, Sigurd Berg fik bøde på 1.000 kroner eller 60 dages fængsel.

Mod Erik Ninn-Hansen. Afgørelse 22. juni 1995: Fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid. Straffen blev gjort betinget pga. Ninn-Hansens dårlige helbred. Kilde: Folketinget

Med beretningen afslutter Instrukskommissionen endeligt sit arbejde, der i december kastede et en delberetning med hård kritik af Inger Støjberg af sig. Beretningen skulle formuleres i kapløb med tiden, fordi Inger Støjbergs ansvar snart møder en forældelsesfrist. Men konklusionerne fra undersøgelseskommissionen var så klare, at et flertal i Folketinget i dag har meldt ud, at man vil stille den tidligere minister for en rigsret – en beslutning, der kun er sket fem gange før i Danmarkshistorien.

Thomas Rørdam vil ikke udtale sig om, hvornår rigsretssagen imod Inger Støjberg vil blive indledt – tidsplanen skal først afhandles mellem Rigsrettens 3o dommere og sagens forsvarere og anklagere.

»Men så hurtigt, det er praktisk muligt derefter«, siger Rørdam, der her altså henviser til offentliggørelsen af Instrukskommissionens sidste konklusioner.

Ifølge Politikens oplysninger vil et realistisk scenarie være, at Rigsretten vil afsætte tid til, at dommere og sagens advokater kan gennemgå også den nye beretning, og at rigsretssagen sandsynligvis så vil kunne indledes efter sommerferien – et bud på en tidsplan, Thomas Rørdam dog ikke ønsker at forholde sig til.

Når først sagen er indledt, vil den dog kunne afvikles relativt hurtigt, vurderer højesteretspræsidenten.

»Få måneder er det tidsperspektiv, jeg forestiller mig«, siger Thomas Rørdam.