Ny app: Samtykke til ét samleje inden for 24 timer

Du kender sikkert Mobilepay, hvor du kan overføre penge til et andet menneske via telefonen eller anmode om at få en anden til at overføre penge til dig.

Kan du forestille dig, at du kan anmode et andet menneske om samtykke til sex over din telefon?

Sådan en app blev lanceret mandag af en gruppe danske iværksættere, der synes, der mangler hjælp til at sikre sig samtykke i kølvandet på den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning.

Den nye app hedder iConsent.

»Vi har lavet appen for at støtte op om den ændring, der har været i lovgivningen, og fordi vi synes, der mangler løsninger på, hvordan man rent praktisk kan give samtykke på en måde, så man kan dokumentere, at man er enige om hensigten«, forklarer Carsten Schellenbauer Nielsen, der er en af iværksætterne bag.