»Vi nærmer os svenske tilstande«: Dødsfald på plejehjem sætter rekord

Mens smittetallene falder i resten af samfundet, er antallet af døde på plejehjem steget til det højeste niveau, siden pandemien startede i marts sidste år. I København er 66 pct af plejehjemmene ramt af covid-19, og i hele landet er 106 plejehjemsbeboere døde med sygdommen i sidste uge.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Dermed er det ikke lykkedes myndighederne at opdage og stoppe smittekæderne, før de når ind på landets plejehjem. Det var ellers målet, da sundhedsminister Magnus Heunicke for tre uger siden på et pressemøde 29. december annoncerede, at vi nu skulle bruge såkaldte kviktest af plejehjemspersonalet til at stoppe de store udbrud, som nogle plejehjem i særligt hovedstadsområdet havde oplevet i juleugerne. Kort efter nytår gentog statsminister Mette Frederiksen (S) strategien:

»Regeringen har besluttet, at myndighederne hurtigst muligt skal sikre, at personalet på plejecentre i alle regioner kan hurtigtestes«, lød det.