Tesfaye: Målet er nul asylansøgere

I 2017 udgav Mattias Tesfaye bogen ’Velkommen Mustafa’ om 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik. Men selv om asyltallet nu er det laveste i årtier, skal illegale asylansøgere ved den danske grænse føle sig alt andet end velkomne, lyder det fra udlændinge- og integrationsministeren:

»Man skal se tallet i sammenhæng med tidligere år. Hvis du tager asylansøgere og familiesammenførte, har vi i gennemsnit givet ophold til 6.000 om året. Det er alt for mange. Faktisk mener jeg, at én spontan asylansøger er en for mange. Målet er nul spontane asylansøgere og til gengæld beskyttelse i nærområderne og genbosætning gennem kvotesystemet. Men det bliver et langt, sejt træk«, siger Mattias Tesfaye.

Siden februar har de danske udlændingemyndigheder kunnet konstatere et umiddelbart fald i asyltallet, og derfor er ministeren overbevist om, at corona har spillet en afgørende rolle. Asylansøgere må ikke afvises ved den danske grænse, medmindre de er registreret i andre europæiske lande. Men samtidig har der været et øget pres andre steder i Europa.

»Så når asyltallet falder markant i Danmark, er det også udtryk for, at vi er blevet en mindre attraktiv destination, fordi der bliver ført en stram udlændingepolitik. Udviklingen skyldes både corona og en stram udlændingepolitik«.