Mattias Tesfaye er gået på jagt hos »en god håndfuld« lande for at finde et sted til et modtagecenter for asylansøgere

Lige siden Mette Frederiksen (S) og co. for tre år siden forpligtede sig på valgløftet om at skrotte al asylbehandling under hjemlige himmelstrøg til fordel for et modtagecenter i et ukendt land uden for Europa, har planen været omgærdet af en dunst af luftsteg og vindfrikadeller.

Ingen EU-lande har offentligt tilsluttet sig ideen. Adskillige afrikanske lande takkede nej allerede ved lanceringen. Selv om ideen har været diskuteret i europæiske politiske saloner i årtier, har intet europæisk land realiseret den. Folkeretsjurister har hejst adskillige advarselsflag. For opposition og presse har det vist sig kropumuligt at finde ud af, hvem regeringen taler med og om hvad.