Kristian Madsen: Dybvad skal rette op på en hemmelig fiasko for regeringen

Det kan ligne en lille og betydningsløs rokade, som statsminister Mette Frederiksen i dag gennemførte på sit ministerhold.

Men ifølge Politikens politiske kommentator Kristian Madsen handler ressortomlægningen, der flytter ansvaret for landdistriktspolitikken, planloven og indenrigsområdet ind under den nye indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Beks (S) paraply, først og fremmest om én ting: At vinde kommunalvalget 16. november.

»Jeg oplever, at det er de første kanoner, der bliver kørt i stilling til kommunalvalget. Man har et ønske om at skærpe regeringens profil på to klare områder: Balancen mellem by og land. Det skal kapitalisere på alle de stemmer, som Mette Frederiksens har fået ind ude i stationsbydanmark, og så er det spørgsmålet om de ældre, som har fyldt meget«, siger Kristian Madsen.

Som et led i ministerrokaden afgiver Astrid Krag indenrigsområdet til Kaare Dybvad, mens Krag får ansvaret for ældrepolitikken, som indtil nu har ligget hos sundhedsminister Magnus Heunicke.

Det betyder, at Heunicke kan fokusere på coronabekæmpelsen, at Astrid Krag bliver en form for velfærdsminister, og at Kaare Dybvad kan blive regeringens nye udkantsminister, vurderer Kristian Madsen.