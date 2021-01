Statsministeren foretrækker dialog med Pfizer frem for retssag

Danmark får ikke det aftalte antal vacciner fra vaccineproducenten Pfizer og BioNTech, mener statsminister Mette Frederiksen (S). Men hun ønsker ikke umiddelbart, at Danmark skal lægge sag an, som Italien har talt om.

Statsministeren udelukker det heller ikke, men hun foretrækker i første omgang et tæt samarbejde med producenten af den vaccine, der aktuelt er den mest anvendte i Danmark.

»Jeg vil ikke afvise nogle skridt. Men det vigtigste lige nu er at have en intens dialog med Pfizer om, hvordan vi får sat skub i leverancerne, som vi er så afhængige af«, siger Mette Frederiksen efter EU-topmøde om corona.

Statsministeren har torsdag aften deltaget i et EU-topmøde på video.

Frustreret over forsinkelse

Stats- og regeringscheferne i EU diskuterede også et forslag fra Danmark om, at man med fremtidige vacciner bør distribuere dem til medlemslandene på forhånd.

Pointen er, at de så kan tages i brug, straks når EU’s lægemiddelagentur (EMA) har godkendt dem.

Det blev der ikke truffet nogen afgørelse om, men det blev besluttet at arbejde videre med det - ifølge statsministeren - allerede i fredag.

Mette Frederiksen understreger, at regeringen aldrig kommer til at sætte gang i vaccinationer med en vaccine, uden at den først har fået den nødvendige godkendelse. Og man vil heller ikke bøje sig fra en muligt pres.

»Jeg anbefaler ikke, at vi tager vacciner i brug, der ikke er godkendt. Det tror jeg godt, at vi kan håndtere. Jeg er bare optaget af, at vi ikke oplever forsinkende led«, siger Frederiksen.

Den aktuelle forsinkelse er hun ’som statsminister frustreret over’.

