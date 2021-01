Professor efter SSI's kritik af kviktests: Der er jo en risiko for, at man har blod på hænderne

Private udbydere af både PCR-tests og kviktests er fortørnede over den modstand, de har mødt fra sundhedsmyndighederne gennem de seneste måneder. De har forsøgt at overbevise Statens Serum Institut (SSI) og regionerne om med deres tests at skaffe hurtigere svar på coronatestning af borgerne, men de føler, at de har stødt panden mod en mur.

Rækken af private leverandører og distributører, som Politiken løbende har talt med, har én ting til fælles: De vil ikke oplyse navn, når de adresserer kritikken, fordi de vil holde sig på god fod med en mulig storkunde.

Undtagelsen hedder Rune Neumann fra virksomheden KN Care.

Gennem efterårsmånederne forsøgte han at få SSI til at interessere sig for den danskudviklede hurtigtest, som hans virksomhed hver dag distribuerer til private danske virksomheder, ligesom firmaet har solgt dem i millioner til Polen og Tyskland. Hans antigentest adskiller sig fra andre på markedet, fordi podningen foretages kun 2 centimeter oppe i næsen og derfor er mindre indgribende.

Men myndighederne herhjemme med SSI i spidsen har nægtet enhver form for samarbejde, siger Rune Neumann.