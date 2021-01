Justitsministeren: »Politiet kommer naturligvis til at gå benhårdt efter at drage vandalerne til ansvar«

Lørdag aften blev der kastet genstande mod politiet under en demonstration mod coronarestriktioner, og det er ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) ’totalt uacceptabelt.

»Alle har ret til at demonstrere. Selvfølgelig. Men desværre ser vi igen, at en demonstration må opløses af politiet, og at politiet mødes med flaskekast og lignende. Totalt uacceptabelt«.

»Politiet kommer naturligvis til at gå benhårdt efter at drage vandalerne til ansvar. Fuld opbakning til politiet«, lyder det i en kommentar på Twitter.

Nick Hækkerup var ikke den eneste politiker, der fordømte urolighederne lørdag aften. Venstres politiske ordfører Sophie Løhde (V) kom til tasterne på Twitter. Hun fandt det »uanstændigt«, at demonstranter havde klynge en dukke op af statsministeren og sat ild til den.

»Helt fint at være politisk uenige, men det her er under lavmålet og ikke fordrende for en konstruktiv dialog og debat«, skrev Sophie Løhde.

Konservatives formand, Søren Pape, kaldte begivenhederne »uværdige«.

»Hvorfor opfører nogle mennesker sig sådan. Det er uværdigt i et demokrati. Tror bare demonstrationen er en undskyldning for at lave ballade og slås med politiet. Men godt vi har et stærkt og dygtigt politi«.

Københavns Politi måtte opløse demonstrationen lidt efter klokken 20.00 på grund af uroligheder. Den var ellers sat til at vare til klokken 23.00.

Undervejs skrev politiet på Twitter, at man skulle holde sig væk fra H.C. Ørstedsvej og Rosenørns Allé på Frederiksberg, hvor demonstranterne opholdt sig på daværende tidspunkt.

Bag demonstrationen, der foregik lørdag aften, står gruppen ’Men in Black’, som ellers inden havde betonet vigtigheden i, at den foregik fredeligt.

ritzau