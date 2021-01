Danske fiskere døjer med tabt adgang til norsk farvand

Uafklarede forhandlinger mellem EU og Norge om fiskeriet i 2021 har betydet, at danske fiskere siden nytår ikke har kunnet fiske i norsk farvand. Det har enorm betydning for danske fiskere, i og med at langt over halvdelen af fiskeriet i Nordsøen finder sted i norsk farvand.

Det fortæller Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening. Ifølge ham har normalt cirka 120 danske fartøjer licens til at kunne fiske i norsk farvand.

»Det har kæmpestor betydning, at man nu snart i en måned ikke har haft mulighed for at bruge de traditionelle fiskepladser«, siger Svend-Erik Andersen.

Baggrunden for situationen er, at der endnu ikke er indgået en fiskeriaftale mellem EU, Norge og Storbritannien. Sidstnævnte forlod EU ved årsskiftet. Selv om der er blevet forhandlet om en fiskeriaftale i flere uger, er det endnu ikke lykkedes at lande en endelig aftale mellem parterne. Det frustrerer de danske fiskere, som ifølge Svend-Erik Andersen har svært ved at fange de fisk, de har brug for.

»Når man klumper danske fiskefartøjer og udenlandske fiskefartøjer sammen i for eksempel Skagerrak og den danske del af Nordsøen, så er det ikke godt for hverken fiskebestanden eller fiskernes økonomi«, siger han.

Mandag skal EU’s fiskeriministre holde møde om fiskerimulighederne i 2021. Fra Danmark deltager fiskeri- og fødevareminister Rasmus Prehn (S). Op til mødet er opfordringen fra de danske fiskere, at der hurtigt bliver indgået en aftale med Norge om adgang til norsk farvand.

»De aftaler, der skal på plads, skal selvfølgelig gøres færdige. Men det væsentlige er, at vi får adgang til norsk farvand. Det bør man sætte fokus på at få landet en aftale med Norge om med det samme«, siger Svend-Erik Andersen.

Foruden den tabte fangst i norsk farvand døjer danske fiskere i øjeblikket også med de økonomiske konsekvenser af tabte fiskekvoter. Som følge af handelsaftalen mellem EU og Storbritannien har danske fiskere måttet afgive en fjerdedel af de kvoter, de tidligere har haft i britisk farvand.

Danmarks Fiskeriforening skønner, at Danmark har mistet fiskekvoter til en værdi af op imod 1,5 milliarder kroner. Der er i EU dog også fremlagt forslag til en milliardkompensation, som skal hjælpe europæiske fiskere med at afbøde de økonomiske følger af brexit. Forslaget er stadig ved at blive forhandlet.

ritzau