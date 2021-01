Kapløb om vacciner kan udløse nye pandemier

Danmark og en række andre velstillede lande satser på at vaccinere deres egne befolkninger før resten af verden. Men det kan resultere i endnu flere coronadødsfald og længere tid med nedlukninger globalt end nødvendigt. Sådan lyder advarslen fra flere forskere, der er bekymrede.

De danske myndigheder erklærede torsdag, at alle danskere, der ønsker det, har fået en vaccine senest 4. juli i år. Men hvis pandemien ikke bliver bekæmpet globalt, er der stor fare for, at nye virusvarianter vil brede sig i mindre velstående lande og vende tilbage til Danmark og Europa.

»Hvis rigtig mange lande har epidemien kørende, er der mange muligheder for, at virus kan mutere, og nye varianter opstår, som man ser i Brasilien. Det mest bekymrende er, at der kan opstå en coronavariant et sted i verden, som spreder sig og ødelægger den immunitet, der er bygget op allevegne – også i velstående landes befolkninger med vacciner og naturlig immunitet«, siger professor Lone Simonsen, pandemiforsker ved Roskilde Universitet.

Det samme vurderer Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet:

»Man skal huske, at mulighederne for at finde og inddæmme nye, smitsomme virusvarianter er begrænsede i mange lavindkomstlande. Det er i sig selv en kæmpe udfordring, at nye varianter på den måde kan spredes, før de bliver opdaget«.