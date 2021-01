De sidste mink er væk næste uge: Rebelsk minkavler overvejer udlandet

Tilbud er der masser af. Det seneste fik Erik Vammens torsdag morgen. Et tilbud om at oprette og drive en større minkproduktion i Litauen.

Også polske, tyrkiske og kinesiske investorer og producenter, vil købe hans assistance og ekspertise i opstarten af nye farme, fortæller Vammen, der er fast besluttet på at fortsætte som minkavler i- eller uden for landets grænser.

»Det er jo noget, jeg går og overvejer. Måske giver det bare bedre mening at flytte til udlandet, for selvom vi i princippet kan fortsætte minkproduktionen herhjemme om et år eller to, så er der jo ingen, der ønsker, at vi er her, det er jo bare sådan det er«, siger Erik Vammen over telefonen fra farmen i Hobro, hvor han og hustruen er ved at forberede sig på det uundgåelige:

»Farmen er tom i næste uge«, siger Vammen med henvisning til de rundt regnet 4.000 mink, der stadig går rundt i burene, selvom det er pivulovligt at drive en minkproduktion.