Markant debat om rigsretssag mod Støjberg Venstreordfører beskylder Vermund for »mellemøstlig retsopfattelse«

Om svaret var forberedt på forhånd, er uvist.

Men det vakte ikke så få løftede øjenbryn, da Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, under debatten i Folketingssalen torsdag formiddag om den kommende rigsretssag mod Inger Støjberg (V) skød tilbage mod Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Her havde Vermund netop anklaget Venstre for illoyalitet over for Støjberg, når flertallet i Støjbergs egen gruppe vil stemme for rigsretssagen.

»I min verden har man tillid til sine egne, og det her er for mig at se en gigantisk mistillidserklæring«, lød det fra Vermund, hvor efter Lauritzen skød tilbage:

»Jeg har godt noteret mig det her med at passe på sine egne. Jeg tror også, fru Pernille Vermund har udtalt det til Berlingske. Jeg synes, det er udtryk for en mellemøstlig retsopfattelse at sige, at bare fordi det er en af familien, der er mistænkt for noget, så skal vi ikke undersøge det nærmere«, lød det fra Venstremanden, der fortsatte: