Tidligere kommunal chef får samfundstjeneste i Atea-sag

Mandag blev der lukket endnu et kapitel i Atea-sagen, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største sag om bestikkelse af offentligt ansatte.

I et retsmøde i Retten i Lyngby blev en tidligere it-chef i Rudersdal Kommune således idømt seks måneders betinget fængsel i en sag, der blandt andet handler om bestikkelse.

Den 63-årige mand skal ikke afsone straffen, hvis han opfylder krav om at udføre 120 timers samfundstjeneste. Desuden skal den tidligere chef betale en tillægsbøde på 60.000 kroner. Det svarer til det beløb, som han fik ud af sagen.

Dommen faldt i et retsmøde i Lyngby mandag, hvor den tidligere chef i hovedtræk erkendte anklagerne om at have været på golfferier i Thailand, hvor en del af udgifterne blev betalt af it-firmaet Atea eller kommunens konto hos Atea.

Sammen med daværende salgschef i Atea Per Juul Andersen samt en anden bekendt var den kommunale it-chef årligt på golfferier i Thailand. Ved tre rejser i 2012-2014 fik den kommunale chef en vinding på knap 42.000 kroner.

Selv om der gik penge fra Atea eller Rudersdal Kommune til rejserne, var det rent privat, forklarede den tidligere it-chef mandag.

»Vi spillede golf, snakkede sammen og spiste«, sagde han i retten og fortalte, at de havde en intern konkurrence mellem de tre, som de kaldte Thailand Open.

Tilfreds med dommen

Foruden Thailand-rejserne er han dømt for at have fået to middage. Desuden er han dømt for en computer, en iPad og flere telefoner, som han beholdt efter ansættelsen i kommunen eller gav eller solgte videre.

Den tidligere chef har modtaget dommen, og anklager Andreas Juul Bjørn oplyser, at han er tilfreds med dommen.

Sagen er en udløber af den store Atea-sag om bestikkelse af offentligt ansatte, og i hovedsagen er Per Juul Andersen i landsretten idømt ubetinget fængsel i et år og tre måneder.

I hovedsagen er flere tidligere Atea-chefer og chefer i Region Sjælland dømt. Sagen har også været for Højesteret, men den afgjorde i august, at en del af sagen skulle sendes tilbage til landsretten, som havde begået en fejl.

Der har desuden kørt en række mindre udløbere af sagen. Dommen om chefen fra Rudersdal var den sidste.

I de andre mindre sager er der givet betingede straffe med krav om samfundstjeneste, dagbøder og et par frifindelser. Der har været tale om mindre beløb, end der er tale om i mandagens sag.

ritzau