Her er dagens fire vigtigste coronatal

Anden bølge af coronaepidemien er ved at ende. Tallene daler, og det går i den rigtige retning. Men præcis hvor godt går det? Og hvilke tal er de rette at se på, hvis vi skal finde ud af, hvor i anden bølge vi befinder os?

Ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, Anne Øvrehus, giver her sine eksempler på fem nøgletal til at forstå, præcis hvor godt det går.

Kontakttallet er tirsdag faldet til 0,7, hvilket betyder, at 10 smittede gennemsnitligt smitter 7 raske. At kontakttallet falder, er positivt, fortæller Anne Øvrehus, for det betyder, at vi er på rette vej.

»0,7 er det samlede kontakttal for både den britiske og den normale coronavariant. Og det betyder, at selv om den britiske variant er smitsom, aftager coronaepidemien i Danmark«, siger Anne Øvrehus.

Det er vigtigt, at kontakttallet forbliver lavt. Ellers kan det have hårde konsekvenser.