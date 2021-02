Ingen opsyn med farligt kemikalie: »Man kan være ret sikker på, at der er massiv forurening fra det her«

I december 2020 kunne amerikanske forskere berette om et giftigt kemikalie, 6PPD, der med stor sandsynlighed har været skyld i massedrab af laks på den amerikanske vestkyst. 6PPD sidder i bildæk og slides af og spredes i pulverform til naturen, når bildækkene kører på vejene. En række ministersvar til SF’s naturordfører, Rasmus Nordqvist, viser nu, at samme stof også florerer i Europa. Omfanget er dog uvist.

Rasmus Nordqvist har spurgt regeringen, hvorvidt stoffet 6PPD også anvendes i europæiske bildæk, og om stoffet er undersøgt eller overvåget i enten dansk eller europæisk lovgivning.

»Jeg synes sådan set, at svarerne er grundige nok, men jeg er nysgerrig på, hvordan man vil handle på det«, siger Rasmus Nordqvist.

Af de fire lange svar fremgår, at stoffet 6PPD ikke indgår i den såkaldte Reach-regulering under EU, der har til formål at sikre, at kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret og undersøgt. Det er 6PPD ikke, selv om man i kemikaliedatabasen hos Det Europæiske Kemikalieagenturs (Echa) kan se, at stoffet produceres og/eller importeres i EU i mængder på mellem 10.000 og 100.000 tons per år.