Fejl i teledata fører ikke til genoptagelse af sager

Der er ikke fundet grundlag for at genoptage straffesager på grund af fejl i teledata, skriver Justitsministeriet. Gennemgang af straffesager stoppes.

Det oplyser ministeriet, efter at en uafhængig kontrol- og styregruppe har gennemgået omkring 5.000 straffesager. Gennemgangen har sigtet mod at se, om fejlene var så afgørende, at sager kunne genoptages.

»Jeg er selvsagt glad for, at Den Uafhængige Kontrol- og Styregruppe vurderer, at teledatasagen ikke har givet anledning til at genoptage straffesager, og dermed at intet tyder på, at nogen skulle være dømt eller frikendt på et forkert grundlag«.

»Gennemgangen af sager har kostet mange ressourcer, men det har været helt nødvendigt for at sikre tilliden til vores myndigheder og til retssystemet«, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i meddelelsen.

ritzau