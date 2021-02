16-årig sigtes for tre voldtægtsforsøg på gaden i Odense

Automatisk oplæsning

En 16-årig dreng sigtes for at forsøge at voldtage tre kvinder i Odense.

Det oplyser anklager Daniel Dokkedahl, der fremstiller drengen i et grundlovsforhør i Retten i Odense onsdag eftermiddag.

Der er tale om forsøg på såkaldte overfaldsvoldtægter, hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden i forvejen.

Den første episode fandt sted 27. januar, og de to sidste var sent tirsdag aften, hvor drengen skal have taget fat i de forbipasserende kvinder. Efter den sidste episode fandt politiet den mistænkte dreng, som blev anholdt.

Onsdag eftermiddag bliver det så op til en dommer i Retten i Odense at afgøre, om han skal varetægtsfængsles.

Drengen bliver onsdag afhørt af politiet, så det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

ritzau