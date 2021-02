Dansk Erhverv spår knæk på ledighedskurven: »Der er simpelthen ikke flere at fyre«

Flere tusinde danskere har per 1. februar meldt sig som ledige på arbejdsmarkedet. Dansk Erhverv forventer, at tallet fortsat vil stige, men forudser, at virksomheder er langt bedre rustet til at klare nedlukningen nu sammenlignet med sidste forår.