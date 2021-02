FOA-formand er glad for vacciner, men kritiserer Sundhedsstyrelsens alt for indviklede sprog

Det vækker begejstring i fagforbundet FOA, som organiserer en stor del af de ansatte i social- og sundhedssektoren, at der nu ser ud til at komme gang i vaccinationerne af frontpersonalet her mod covid-19. De vil blive vaccineret med den nye vaccine fra AstraZeneca, som når Danmark på mandag.

»Vi er superglade for, at man nu prioriterer frontpersonalet. Vi har været kede af at blive nedprioriteret, da vaccinerne blev forsinket«, siger Torben Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Han peger på, at det snarere er mangel på personale end mangel på senge, der kan lægge sundhedsvæsnet under en pandemi. Derfor er det vigtigt at få vaccineret frontpersonalet.

»Vi vil gerne vaccineres så tidligt som muligt for at være klar, hvis smitten i befolkningen stiger igen«, siger Torben Hollmann.