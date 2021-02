Danske børn i Syrien lider, men: »Har man sagt ja til Islamisk Stat, har man sagt ja til en fremtid i Mellemøsten«

I overbefolkede lejre, hvor voldtægter, tyveri og vold ifølge FN er en del af dagligdagen sidder 25 danske børn.

En fireårig dansk pige med posttraumatisk stress, ptsd, er et af dem. Hun er blevet offer for sin mors beslutning om at drage til Syrien for at støtte Islamisk Stat. Næsten hele sit liv har pigen befundet sig i en af verdens værste krigszoner.

Og nu slår en ny rapport, som er blevet bestilt af Udenrigsministeriet, og som Politiken har læst, fast, at hun skal væk fra lejren hurtigst muligt, hvis ikke hun skal tage varig skade af sine oplevelser.

Men hun er blevet fanget midt i et politisk skænderi om retssikkerhed og terrortrusler.

»De her voksne mennesker er rejst ned til Syrien for at slås for et kalifat, der slår mennesker ihjel og skærer halsen over på uskyldige mennesker. De har valgt at støtte et af de værste rædsler i nyere tid. Der mener vi i Socialdemokratiet, at hvis man har sagt ja til det, så har man også sagt ja til, at ens fremtid ligger i Mellemøsten«, siger Rasmus Stoklund, udlændinge- og integrationsordfører i Socialdemokratiet.