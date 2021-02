Skoleferier giver opkaldsboom om strandede sæler

På fredag starter vinterferien for de fleste børnefamilier landet over, og det betyder også flere mennesker på stranden. Noget, der kan mærkes hos Vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse.

I skoleferier oplever Dyrenes Beskyttelse, at telefonlinjerne kommer på overarbejde med opkald fra folk, der tror, at de har fundet en sæl i nød.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at flere dyr har brug for hjælp, for sæler ligger ofte alene og slapper i vandkanten. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

»Folk, som møder sæler på kysterne, ringer ind, fordi de tror, at sælen er blevet forladt eller at den er syg. Men sæler har ofte brug for at hvile sig«, siger Anne Sofie Meilvang, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

»Det er godt, at folk er bekymrede, men det er der ingen grund til«.

Forsøger at slæbe sælunger ud i vandet

Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at man lader sælen være i fred og kun ringer til Vagtcentralen på 1812, hvis sælen har tydelige tegn på skader eller sygdom.

»Vi oplever, at folk går meget tæt på, før de ringer. Men det skal de lade være med, for det er rigtig stressende for sælen. Det er jo et rovdyr, som også kan finde på at angribe, hvis det bliver truet, så man skal holde sig langt væk fra dem«, siger Anne Sofie Meilvang.

Sælerne slænger sig langs alle de danske kyster året rundt. Om sommeren får sælerne unger. De kan finde på at ligge og hyle alene på stranden, mens moderen er ude at jage dagens føde. Og her oplever Vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse også, at folk har svært ved at holde sig væk.

»Moderen tør ikke gå op til ungen igen, hvis folk står meget tæt på. Og det er selvfølgelig også super stressende for ungen. Vi oplever, at folk kan finde på at forsøge at slæbe ungerne ud i vandet. Men det skal man holde sig langt væk fra«, siger Anne Sofie Meilvang.

