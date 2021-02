Kritik af sundhedsminister: Aftale om mindre tvang mod psykisk syge fik lov at sejle

Hvert år bliver 6.000 ud af 27.000 patienter, der er indlagt på psykiatriske afdelinger, udsat for én eller flere former for tvang.

Det er for mange, og det er for langt fra det mål om at nedbringe tvangen mod de psykiatriske patienter, som et flertal i Folketinget satte i 2014. Og det er »utilfredsstillende«, at Sundhedsministeriet ikke har holdt øje med og fulgt op på, at regionerne, som har ansvaret for behandlingen af de psykisk syge, har gjort det, der skulle til for at få nedbragt tvangen.