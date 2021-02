Partier ønsker genåbning uden at gentage forårets fnidder

En række avisledere kalder tirsdag på, at en genåbning - eller i det mindste en plan for en genåbning - af samfundet kommer i gang. Det er en stribe partier enige i.

Men modsat genåbningen i sommeren 2020 skal det være betydeligt mere struktureret og uden de langstrakte forhandlinger, der endte i faser og tidsplaner, som for en dels vedkommende blev overflødiggjort af virkeligheden.

»Det havde karakter af et persisk tæppemarked, hvor alle mulige gjorde sig til på bedste lobbyist-maner. Det kan jeg godt forstå skete, for alle havde lyst til at genåbne«.

»Denne her gang har vi et mere fast fundament at stå på. Og det er godt«, siger sundhedsordfører for Venstre Martin Geertsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har kaldt forårets forhandlinger for »Hjallerup Marked, hvor partiformænd jublede over, at de fik lempet det og det«.

Adspurgt om, hvordan genåbningen denne gang skal ske, siger sundhedsordfører for De Radikale, Stinus Lindgreen, »ikke som i foråret, er det korte svar«.

Forårets genåbning endte da også efter utallige forhandlinger som en langstrakt plan fordelt over fire faser fra midten af april til sidst i oktober, hvor flere interesseforeninger pressede på for lige præcist deres område.

Covid-19 var dog ligeglad med de langsigtede genåbningsplaner og stigende smittetal fik dem til at løbe ud i sandet i efteråret.

Modsat foråret har politikerne nu også en ekspertgruppes vurdering af, hvordan trin i en genåbning bør være. Den peger på først de mindste klasser, så mindre butikker, så de ældste klasser i folkeskolen samt på ungdomsuddannelserne og allersidst barer og værtshuse.

»Vi må tage fælles ansvar som folketing for, hvordan vi håndterer samfundet som et hele. Hvis det bliver andre og mere snævre hensyn, der styrer, så går det galt. Det vil være det værste, der kan ske, siger Stinus Lindgreen, der understreger, at han ikke mener, at der skal åbnes nu, da mutationer af covid-19 truer med at øge smittetallene.

»Vi skal have en plan«

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt mener, at en genåbning skal startes nu. Og - med modifikationer og mere graduering - ekspertgruppens anbefalinger følges.

»Vi er enige i den måde, tingene er listet op på. Vi har aldrig på noget tidspunkt ønsket, at det skulle blive sådan en forhandling, hvor alle skulle have noget«.

»Denne her gang ved vi meget mere og vil gerne have en plan for, hvordan der skal genåbnes. Hvis den ser fin ud, så er det fint«, siger hun og fortsætter:

»Men vi skal have en plan. Folk skal vide, hvad de har med at gøre. Ellers bliver vi modløse«.

Fra De Konservative peger sundhedsordfører Per Larsen også på, at der ligger en struktur for genåbning. Og han mener, at den som sådan bare skal bruges.

»Det er på tide, at vi får åbnet. Det giver ingen mening, at skoleeleverne på eksempelvis Bornholm ikke må komme i skole, når der ikke er nogen smittede på hele øen.

»Og så mener vi, at man godt kunne begynde at åbne for nogle af de små butikker. Fordi der står et par kunder i en skobutik, så stiger smitten jo ikke eksplosivt, siger han.

Regionalt varslingssystem

Han peger på både ekspertgruppens trin og så de regionale varslingssystem, der er lavet for at give gennemskuelighed i restriktionerne.

»Eksperterne har lavet en plan for nedlukning i de forskellige trusselsniveauer, der giver god mening. Og vi har et regionalt varslingssystem. Systemet er lavet for at give gennemsigtighed, og det er en god idé.

»Rammerne er der, de skal bare bruges. Og vi kender rækkefølgen, nu gælder det bare om at komme i gang, siger Per Larsen.

SF har ingen kommentarer eller betragtninger om, hvordan partiet ønsker en kommende genåbning af samfundet gennemført.

Flere partier er tirsdag morgen ikke vendt tilbage.

ritzau