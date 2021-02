Interview med den nye forsvarschef: »Jeg er ret svær at fornærme. Og det der, det er en politisk debat«

Der er så meget andet, den nye forsvarschef Flemming Lentfer hellere ville tale om:

Det »fremragende arbejde«, de mere end 20.000 medarbejdere under ham leverer for at passe på Danmark – blandt andet med operationer i Afghanistan, Irak, Sahel, med piratjagt i Adénbugten, med patruljering i Arktis og med redningshelikoptere over dansk jord. Eller bare generelt, at det danske forsvar faktisk er ret så »velanskrevet« og »rigtig, rigtig effektivt« sammenlignet med andre lande.

Alligevel må Flemming Lentfer konstatere, at der er noget andet, der har taget en del fokus i medierne, siden han 1. december tiltrådte stillingen som forsvarets øverstkommanderende.

Han og hans forhold til landets forsvarsminister er blevet et højpotent politisk debatemne. Og forsvarsordførere fra oppositionspartier venter på endnu et samråd, hvor man vil bore videre i, hvorvidt ministerens hang til kontrol har taget overhånd, og hvorvidt Danmark nu har fået en forsvarschef, der ikke må udtale sig til journalister, uden ministeren først har givet ham lov eller måske ovenikøbet gjort ham selskab til interviewet.

Flemming Lentfer har ikke villet stemple ind i den debat.