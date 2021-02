Preben fik en europalle i hovedet og blev lam: Nu har han oplevet magi, fordi hans hjælpeordning har fungeret

Forestil dig, at du blev ramt af en ulykke, der ville ændre dit liv for altid. Det oplevede Preben Nielsen en sommerdag i 2019, da han fik en europalle i hovedet og blev lam fra halsen og ned.

I dag er han arbejdsleder for syv faste handikaphjælpere hjemme i Roskilde. Det betyder, at Preben Nielsen selv har rekrutteret sine hjælpere. Det er også ham, der har oplært og instrueret dem i de arbejdsopgaver, der skal udføres. Han lægger selv vagtplaner og sørger blandt andet for værnemidler til handikaphjælperne under corona.