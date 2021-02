Frygt hos ekspert: Er smitteudbruddet i jysk kommune et forvarsel?

For 14. dag i træk blev der torsdag fundet færre end 500 coronasmittede i Danmark.

Epidemien er banket i bund, og debatten om genåbning af samfundet kører på fuld blus. Dog ikke i Kolding Kommune, hvor bystyret i dag følte sig nødsaget til i stedet at lukke endnu mere ned. To skoler og otte daginstitutioner er blevet lukket på grund af udbrud med coronavirus, som har spredt sig hurtigt og har gjort Kolding Kommune til nummer to på listen over kommuner med forholdsmæssigt flest smittede.

»Det vi nu ser i Kolding, er nok, hvad vi skal forvente at se den kommende tid mange steder i landet«, lyder reaktionen fra Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Viggo Andreasen begrunder den forudsigelse med, at sekvensering af positive coronaprøver i Kolding har vist, at de fleste er smittet med den mere smitsomme britiske coronavariant B117. På to skoler i Kolding bredte smitten sig lynhurtigt til børn og lærere.