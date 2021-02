Sygeplejersker får særpulje at forhandle om ud over lønhop

Overenskomsten med regionerne er ikke blevet til en større gavebod for de sygeplejersker, der under covid-19 epidemien sammen med lægerne har stået i frontlinjen i sygdomsbekæmpelsen. Aftalen indeholder en lønstigning på 5,02 procent over tre år samt en pulje på 0,45 procent, der kan forhandles om blandt de enkelte faggrupper i regionerne. Derudover er der direkte afsat 0,05 procent til en strategipulje målrettet sygeplejerskerne. Det svarer til 33 millioner kroner.

Fakta Overenskomstaftalen i hovedpunkter Den samlede økonomiske ramme er på 6,75 procent over tre år. Lønstigningen bliver på 5,02 procent over tre år. Dermed følger lønudviklingen med på det private område.

er på 6,75 procent over tre år. Lønstigningen bliver på 5,02 procent over tre år. Dermed følger lønudviklingen med på det private område. Der afsættes midler på 0,61 procent til andre formål, som igennem forhandlinger med de enkelte organisationer skal udmøntes.

på 0,61 procent til andre formål, som igennem forhandlinger med de enkelte organisationer skal udmøntes. Der afsættes 0,45 procent til organisationsmidler. Det er penge, som der efterfølgende skal forhandles om inden for de forskellige faggrupper.Derudover er der lavet en pulje på 0,05 procent, som er målrettet mod sygeplejerskerne. Det svarer til 33 millioner kroner, som der skal fordeles.

til organisationsmidler. Det er penge, som der efterfølgende skal forhandles om inden for de forskellige faggrupper.Derudover er der lavet en pulje på 0,05 procent, som er målrettet mod sygeplejerskerne. Det svarer til 33 millioner kroner, som der skal fordeles. Aftalen dækker desuden, at der skal oprettes en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

desuden, at der skal oprettes en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Der etableres en ny individuel tilgang til seniorer i regionerne, hvor man skal tage udgangspunkt i de muligheder, der kan tilbydes de enkelte medarbejdere. Det skal bane vejen for, at flere seniorer kan arbejde i længere tid.

en ny individuel tilgang til seniorer i regionerne, hvor man skal tage udgangspunkt i de muligheder, der kan tilbydes de enkelte medarbejdere. Det skal bane vejen for, at flere seniorer kan arbejde i længere tid. Aftalen dækker også over, at der skal være yderligere digitalisering i arbejdet i regionerne. Kilder: Danske Regioner, FOA, Dansk Sygeplejeråd. Vis mere

»Det er et vigtigt signal fra arbejdsgiverne om, at de ønsker at give sygeplejerskerne flere penge. Når vi mødes med arbejdsgiverne søndag, skal vi finde ud af, hvordan midlerne bruges bedst«, skriver forhandlingsleder for Forhandlingsfællesskabet, Grete Christensen, der til daglig er formand for Dansk Sygeplejeråd.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsen var der i slutningen af sidste år 36.244 sygeplejersker ansat på offentlige sygehuse målt i fuldtidsstillinger. Særpuljen svarer altså til omkring 910 kroner per fuldtidsansat.

Forhandler igen søndag

At der ikke ville falde guld ned om ørerne på sygeplejerskerne, forudsagde Nana Wesley Hansen, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos) på Københavns Universitet, allerede fredag. Det skyldes delvist, at statens overenskomster, der faldt på plads tidligere i februar, sætter rammen for, hvor meget der kan gives ved de regionale overenskomster.

»Det handler dels om, at der er en stram ramme, de forhandler ud fra. Dels er vi ikke på et tidspunkt, hvor de øvrige lønmodtagere vil give lønmidler til sygeplejerskerne. Det er der ikke plads til i den økonomiske ramme eller grundlæggende opbakning til«, sagde hun.

Adspurgt om, hvad de 33 millioner kroner skal bruges til, siger Grete Christensen på et pressemøde lørdag:

»Puljen har intet med corona at gøre. Hvad de skal bruges til, det vil tiden vise. Vi skal forhandle videre i morgen«.

Chefforhandler for regionerne Anders Kühnau(S) siger om puljen:

»Det er ekstra penge ud over de generelle lønstigninger, der er aftalt. De er ikke øremærkede endnu«.

