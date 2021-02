Dødsvold mod polak på Amager koster to hjemløse fængsel

Automatisk oplæsning

Ved Østre Landsret er der tirsdag faldet dom i en sag, hvor to mænd - en rumæner og en grønlænder - er dømt for vold med døden til følge mod en 43-årig polsk mand, der i august 2018 blev fundet i vandet ved Christmas Møllers Plads på Amager.

40-årige Hans Lauritz Josefsen er af retten idømt otte års fængsel, hvilket er det samme som byretsdommen fra 2019.

Den 32-årige rumæner Claudiu-Razvan Popa idømmes syv års fængsel og udvisning for bestandig.

Han får dermed en mildere dom end i byretten, hvor han blev idømt otte års fængsel. Dette begrundes i landsretten med, at han havde en mindre aktiv rolle i overfaldet.

Motiv til overfaldet er uklart

Det var om morgenen 1. august 2018, at politiet rykkede ud til vandet, der er omkring bydelen Christianshavn.

Her blev den 43-årige polak fundet liggende bevidstløs i vandet. Han var blev banket og havde blandt andet fået sit hoved dunket ned i asfalten. Derudover havde han fået en livrem om halsen og var blevet trukket ud i vandet.

En tililende fik ham dog reddet i land. Herefter fortsatte overgrebet dog.

Scenariet udspillede sig ifølge anklageskriftet flere gange.

Mandens kvæstelser var så omfattende, at han blev erklæret død på Rigshospitalet klokken 18.58 om aftenen den 1. august.

Et egentligt motiv til overfaldet blev ikke klarlagt, da sagen var i byretten.

Der var under voteringen i landsretten ikke enighed. To af de seks voterende for frifindelse af den 32-årige, men der var dermed flertal for at dømme ham.

ritzau