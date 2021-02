Tre temaer prægede pressemødet: Test, logik og forhandlinger

Test, logik og forhandlinger.

Det var på menuen onsdag aften, da statsministeren holdt pressemøde, efter planen for genåbningen egentlig blev præsenteret i middags.

Der var flere spørgsmål, der blev kastet op i luften. Politiken har samlet dem under tre temaer.

Regeringen har lagt op til, at der skal eskaleres på testområdet, som skal gøre det muligt at åbne for flere dele af samfundet. 100 milliarder kroner er ifølge økonomer prisen for at teste alle danskere to gange om ugen, som regeringen har lagt op til. Spørgsmålene til aften gik derfor først og fremmest på netop det.