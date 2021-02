Vaccinekaos for svækkede borgere kan ende »fatalt«, når samfundet genåbner

I forrige uge blev Marco Andreis’ 89-årige far inviteret til coronavaccination i et brev fra Sundhedsstyrelsen. Faderen er fritaget for digitaliseringen og NemID, og brevet henviser derfor til en telefonlinje i hver region, hvor disse typisk ældre og handikappede borgere kan få tid til en vaccination.

Faderen bor i en beskyttet bolig i Gentofte nord for København, og da han er hørehæmmet, har Marco Andreis hver dag ringet på vegne af sin far til Region H’s hotline, der er åben i dagtimerne. Hver dag har der været 40-50 minutters ventetid på at komme igennem, og da han endelig fik et menneske i røret, var der ingen ledige tider. Tirsdag var så en undtagelse: