28-årig tiltalt for at hverve en mand til Islamisk Stat

En 28-årig mand er blevet tiltalt for at hverve en mand til Islamisk Stat i Syrien via blandt andet Facebook.

Det oplyser Statsadvokaten for København i en pressemeddelelse.

Den 28-årige, der er fra Københavnsområdet, var ifølge anklageskriftet i en kortere periode i 2013 i kontakt med en anden mand på blandt andet Facebook.

Ifølge anklagemyndigheden opmuntrede, planlagde og formidlede han kontakt til et medlem af Islamisk Stat. Dette medlem hjalp manden til Syrien i 2013, hvor han tilsluttede sig organisationen som såkaldt ’kæmper’.

»Det er vores opfattelse, at den tiltalte hjalp den hvervede til Syrien«, udtaler Statsadvokaten for København, Lise-Lotte Nilas.

»Her tilsluttede den hvervede sig Islamisk Stat, hvor han modtog træning, instruktion og oplæring i blandt andet våbenbrug og bombesprængning med henblik på et begå terror.

Konkret er den 28-årige sigtet for at overtræde eller forsøge at overtræde straffelovens paragraf 114 c, stk. 1, der handler om at hverve andre til terror.

Desuden er han tiltalt for medvirken til overtrædelse af straffelovens paragraf 114 d, stk. 1, der handler om at lade sig oplære eller træne til at begå terror.

Sagen kommer for Københavns Byret 8. juni. Den er rejst som nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Desuden vil anklagemyndigheden have manden fradømt hans danske statsborgerskab og udvist.

Statsadvokaten vil lørdag ikke udtale sig yderligere om sagen. Det er således ikke muligt at få oplyst, hvad der er sket med manden, der angiveligt blev hvervet til IS.

ritzau