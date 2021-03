Dansk Industri: Invester tre milliarder til cyklisterne

Automatisk oplæsning

Vi cykler i dag otte procent mindre, end vi gjorde i 2010, ifølge Vejdirektoratet.

For at få flere til at hoppe på cyklen foreslår erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI), at der skal bruges tre milliarder kroner på at udbygge og forbedre landets cykelstier, skriver Jyllands-Posten.

Det er en del af det udspil, organisationen har udarbejdet til de næste ti års investeringer i infrastrukturen.

»I de store byer kan vi ikke blive ved med at bygge infrastrukturen ud. Og hvis vi kan få flere til at hoppe på cyklen, gå eller tage toget, kan vi lette presset på vejnettet«, siger Michael Svane, direktør hos Dansk Industri Transport til Jyllands-Posten.

Ifølge ham tilkendegiver virksomheder i hele landet, at cykling er noget, de vil satse på i fremtiden. Der er tilmed virksomheder, som stiller cykler til rådighed for deres medarbejdere, siger han.

Forslaget om at investerer i en mere cykelvenlig fremtid får støtte fra både bilejernes interesseorganisation FDM og transportminister Benny Engelbrecht (S).

Investeringer afhænger af forhandlinger

Hos FDM mener afdelingschef Torben Lund Kudsk, at det kan give mening i en by som København, hvor det i forvejen er vanskeligt at udbygge biltrafikken yderligere.

Han understreger, at en eventuel investering i cykelstier skal ses som led i en samlet plan om infrastruktur. Bedre cykelforhold skal sikre bedre mobilitet, så cyklen bliver et supplement til bilen, siger han til Jyllands-Posten.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ser forslaget som en spændende målsætning. Ifølge ham er det dog vigtigt, at virksomhederne også skaber rammer, der kan få flere til at tage cyklen.

Men hvor stor en investering, der kommer på cykelområdet, bliver op til kommende forhandlinger, siger han til Jyllands-Posten.

Sammen med støttepartierne har regeringen afsat en halv milliard i finanslovaftalen for 2021 til cykelstier i hele landet.

