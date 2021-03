Mor til to tiltalt for at opfordre til hærværk under Men In Black-demo

»Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her.

Sådan lød det fra en 30-årig kvinde på et podium ved en demonstration imod coronarestriktioner 9. januar.

Og den udtalelse udløser nu en tiltale mod kvinden, der er mor til to små børn.

»Vi har rejst tiltale mod en 30-årig kvinde for blandt andet at opfordre til grov vold mod politiet og grov forstyrrelse af den offentlige orden under en demonstration den 9. januar«, skriver Københavns Politi på Twitter torsdag.

Kvinden blev anholdt umiddelbart efter demonstrationen. I første omgang blev hun løsladt efter et grundlovsforhør, men den afgørelse blev kæret til og omstødt af Østre Landsret.

Derfor blev kvinden anholdt igen og varetægtsfængslet.

Kvinden har nægtet sig skyldig. Ved det første grundlovsforhør i Københavns Dommervagt forklarede hun, at hendes udtalelser blot var en ’talemåde’ og ikke tænkt som voldelige.

Her kom det også frem, at hun er mor til to børn på fem og to år.

Kvinden er tiltalt for at tilskynde til overfald med kast af kanonslag, sten, fakler og andet, oplyser Københavns Politi.

Udviklede sig voldsomt

Demonstrationen 9. januar, der var arrangeret af bevægelsen Men In Black, udviklede sig voldsomt. Det resulterede blandt andet i uroligheder på Rådhuspladsen.

Det var her, at kvinden i løbet af aftenen gik på scenen og råbte, at demonstranterne skulle ’smadre systemet’.

»Er I med? Er vi færdige med at acceptere det lort, så lad os smadre det, venner – folkestyret, folket i Folketinget, smadre systemet. Tak skal I have«, sagde hun.

Flere er blevet anholdt i kølvandet på demonstrationen. Så sent som torsdag er en 20-årig mand blevet varetægtsfængslet i 27 dage sigtet for angreb på politiet - blandt andet ved at kaste med brændende fakler.

ritzau