Flere rejser hjem til Syrien fra Danmark med økonomisk støtte

Interessen for at få økonomisk støtte fra den danske stat til at rejse tilbage til hjemlandet er stigende blandt de 35.000 herboende syrere – hvad enten de er flygtninge, familiesammenførte eller andet.

Forrige år blev det for første gang gjort muligt for syrere at få såkaldt repatrieringsstøtte, og det sagde 100 ja til samme år. Sidste år steg tallet til 137 syrere, viser nye tal.