Rosa Lund forsvarer tweet om Senderovitz-jobskifte: »Jeg synes, det er nemt at komme til at mistænke, at der er blevet gjort nogle tjenester«

Det var ikke alle, der nøjedes med at skrive ’tillykke’, da det onsdag kom frem, at den nu tidligere direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz går over til et job som senior vice president hos medicinalgiganten Novo Nordisk.

»Det er udtryk for en vanvittig svingdørskultur, når topembedsmænd kan gå direkte over i et job indenfor samme fagområde. Det er meget nemt at mistænke Senderovitz for at være blevet belønnet for, ikke at presse på for en off (offentlig, red.) vaccineproduktion«, skrev Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, som efterfølgende har fået kritik for at lufte en udokumenteret mistanke.

Den radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgren, er forundret over Lunds tweet og henviser blandt andet til, at Novo Nordisk ikke laver vacciner, hvorfor det ifølge ham er helt skævt at antyde interessesammenfald.

»At man, som hun gør her, direkte antyder, at Senderovitz har arbejdet imod en offentlig vaccineproduktion for at få et job i Novo, er forkert på så mange planer«, siger Lindgren.

Politiken har interviewet Rosa Lund om tweetet og bedt hendes uddybe mistanken, hun omtaler.