111 er blevet udvist men kan ikke sendes hjem

Der er i øjeblikket 111 udenlandske statsborgere, der har fået en udvisningsdom fra Danmark, men som ikke kan sendes hjem. Myndighederne vurderer, at de er i fare, hvis de bliver sendt tilbage til deres hjemland.

Det skriver Berlingske.

»De mennesker er uønskede i Danmark. Det er derfor ikke tilfredsstillende, at vi ikke kan sende dem hjem. Hverken for de medborgere, der blev ofre for deres kriminalitet, eller for samfundet som helhed«, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

De manglende hjemsendelser møder kritik fra blå blok. Især løsladelsen af Mohamed Geele, der for 11 år siden angreb tegneren Kurt Westergaard med en økse, vækker harme.

Retsordfører for Konservative Naser Khader siger til Berlingske, at havde han været minister, var han personligt rejst til Somalia for at forhandle en udleveringsaftale på plads for at få Mohamed Geele ud af landet.

