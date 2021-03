Nordsjællands Politi ramt af coronasmitte efter to private sammenkomster

Et større antal medarbejdere hos Nordsjællands Politi er for tiden smittede med coronavirus.

Smitteudbruddet er kommet i forlængelse af to sociale sammenkomster i begyndelsen af marts, hvor medarbejdere fra blandt andet Nordsjællands Politi har deltaget, oplyser politidirektør Jens-Christian Bülow i en mail til Politiken og flere andre medier.

»Begge sammenkomster er efter oplysningerne foregået i private boliger. Ved sammenkomsten den 5. marts skal omkring 14 personer have været samlet i et privat hjem, og heriblandt både politiansatte og anklagere. Den 6. marts skal omkring seks politiansatte have været samlet i et privat hjem«, skriver han.

Allerede onsdag skrev Ekstra Bladet, at smitteudbruddet i politikredsen hang sammen med en privatfest med deltagelse af flere medarbejdere hos politiet.

Vil se på konsekvenser

Politidirektør Jens-Christian Bülow har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, og derfor har det ikke været muligt at spørge ham om, hvad han siger til, at medarbejderne tilsyneladende har trodset anbefalingerne om ikke at mødes flere end fem personer i privat sammenhæng.

Han siger dog, at Nordsjællands Politi, når sagen er klarlagt og fuldt belyst, vil tage stilling til, »hvad den måtte give anledning til for de involverede medarbejdere«.

Han understreger samtidig, at den aktuelle smittesituation ikke har betydet færre patruljer på gaderne i Nordsjælland.

»Det har dog været nødvendigt at udsætte op mod 10 retssager, og det er naturligvis meget beklageligt for de involverede borgere«, lyder det fra Jens-Christian Bülow.

Smittetallet i Nordsjællands Politi blev i morges opgjort til 31 smittede, som dækker over 14 politiansatte samt 17 civilt ansatte. I alt 27 er i karantæne – 18 politiansatte og 9 civilt ansatte.

Politistationen i Gentofte kaldet Station Syd er også blevet lukket ned for borgere. Mere præcist betyder det, at man ikke kan møde fysisk op på stationen, eksempelvis til afhøringer. På politistationens hjemmeside står der, at det sker »grundet forebyggende foranstaltninger mod Covid-19«.

Station Syd er en af fire stationer i politikredsen, og den holder indtil videre lukket frem til og med 28. marts. Har man behov for at besøge en politistation, lægger politiet op til, at man aflægger en af kredsens andre stationer et visit.

Formanden for Politiforbundet har skrevet, at han i øjeblikket ikke ønsker at kommentere sagen.

Der er i Danmark indført et forsamlingsforbud, så man ikke må være samlet mere end fem personer i det offentlige rum.

Overtrædelse kan straffes med bøde. Myndighederne anbefaler også, at man ikke samles flere end fem personer ved private sammenkoster, men her er der altså tale om en anbefaling og ikke et forbud.