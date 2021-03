Nyt job: Politisk kommentator Kristian Madsen forlader Politiken

Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, forlader avisen for at blive chefredaktør og direktør på A4 Medier.

Kristian Madsen er kendt for sin dybe politiske indsigt, sin skarpe pen og som profil i podcasten ’Madsen & Magten’, hvor han har gjort det mere interessant at følge og forstå magtspillet på Christiansborg.

»Han har været vigtig for vores læsere«, siger Politikens indlandsredaktør, Amalie Kestler.

»Vi går straks i gang med at se på, hvordan vores politiske dækning også fremadrettet kan blive suppleret af en stærk profil med indsigt i det politiske maskinrum på Christiansborg«.

Amalie Kestler udtrykker sin store forståelse for, at Kristian Madsen griber chancen for at prøve kræfter med et direktør- og chefredaktørjob og kalder det en »spændende mulighed«.

Han krydser sit spor

Kristian Madsen tiltræder jobbet på A4 Medier, som blandt andet er ejet af A-Pressen, 1. maj, og han glæder sig.

»Men det et vemodigt farvel til Politiken efter mere end ti år på Rådhuspladsen«, siger han.

Kristian Madsen blev ansat af daværende chefredaktør Tøger Seidenfaden i 2010 og har blandt andet været avisens korrespondent i USA og har siddet i lederkollegiet, før han blev politisk kommentator.

Den nye arbejdsplads er ikke fremmed for Kristian Madsen. Tværtimod. I 2008 var han ansat i den faglige hovedorganisation LO, og som det sidste der skrev han udgivelsesgrundlaget for avisen.dk, som siden har udviklet sig til det digitale nyhedsmedie A4 Medier.

»Derfor føles det som at krydse et spor, at jeg nu tiltræder som chefredaktør og direktør«, siger han.