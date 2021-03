Chefredaktøren til læser: Hvis regeringen mærker befolkningens vilje til at få børnene hjem, så er alle håb ikke ude

Politikens ansvarshavende chefredaktør stillede mandag formiddag op til spørgsmål fra læserne om den journalistiske kampagne for børnene i Syrien, som avisen lancerede søndag.

Kampagnen omfatter blandt andet en video, hvor seks markante personer opfordrer regeringen og Folketinget til at hente børnene hjem. Avisen opfordrer læserne til at dele videoen for at lægge pres på beslutningstagerne.

Regeringen afviser at hente børnene hjem. Den argumenterer blandt andet med, at mødrene i så fald også skal til Danmark, hvor de vil udgøre en terrortrussel. Regeringens holdning bakkes op af blå blok, bortset fra Liberal Alliance. Radikale, SF og Enhedslisten ønsker børnene hjem fra Syrien.

Spørgelysten var stor, og her er et par af de spørgsmål og svar, der løb over skærmen.

Kim Ekelund: Kan du se en politisk tålelig udvej fra regeringens side, der hidtil har været meget fast i retorikken og har udelukket at hente mødrene hjem, og kaldt dem landsforrædere? Jeg tænker, at alle gerne vil ligne vindere.

Christian Jensen: »Ja, foreløbig forpasser regeringen jo enhver plausibel lejlighed til at gøre det rigtige og få børnene hjem. Det havde været oplagt at bruge PET’s og FE’s argument om, at det for den nationale sikkerhed vil være bedst at få børnene hjem. Lige nu ser det svært ud, men hvis regeringen mærker befolkningens vilje til at få børnene hjem, så er alle håb ikke ude«.

Rolf: I skriver konsekvent ’de danske børn’, men langt de fleste er ikke født i Danmark og har intet tilknytningsforhold, så hvorfor ’danske børn’?

Christian Jensen: »Fordi de er børn af danske statsborgere, og mange af dem er vokset op i Danmark og taler dansk«.

Per: Er det Folketinget eller meningsdannere som Politiken, der skal afgøre Danmarks beslutning om hjemtagelse af Syriske børn? Folketinget er demokratisk valgt af hele Danmarks befolkning, så er det vel o.k. at overlade dem til at afgøre hvad de mener er bedst for Danmark.

Christian Jensen: »Ja, det burde jo være helt åbenbart for både regeringen og Folketinget, at disse børn skal hjælpes. Når det nu ikke er tilfældet, må andre skubbe på med argumenter«.

