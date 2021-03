Borgmestre vil have mere s-tog, mere metro, mere letbane - og meget mindre vejstøj

Farumbanen bør forlænges, så den får forbindelse med Hillerød og det nye supersygehus ved den kommende Favrholm Station.

Det foreslår to borgmestre - Gladsaxes Trine Græse (S) og Furesøs Ole Bondo Christensen (S) - i en kronik i Politiken.

Forlængelsen vil løse et problem ved den fingerplan, der har været styrende for hovedstadsregionens udvikling i efterkrigstiden. Problemet er, at der ikke er tænkt så meget i forbindelser mellem ’fingrene’. En S-togsforbindelse, der kører fra Hillerød over Farum og sydover kan forbinde områder med mere end 160.000 arbejdspladser, fremhæver de to borgmestre.