Restauratører frygter vrede kunder over coronapas. Men april bliver »et brag af en åbning«

Trine Hahnemann har det seneste døgn ikke bestilt andet end at åbne ’Min Sundhed’-appen på sin telefon for at se, om den virker, og hvor lang ventetiden er. For appen er lige pludselig blevet den helt centrale brik i genåbningen af hendes kombinerede spisehus og bageri, Hahnemanns Køkken, på Østerbro.

Når dørene for udendørsserveringen på cafeer og restauranter bliver slået op 21. april, skal alle kunderne nemlig fremvise deres coronapas i appen til personalet, og lige nu lover det ikke spor godt. Appen har været overbelastet siden tirsdag morgen på grund af et »ekstraordinært højt besøgstal«, ifølge Sundhed.dk.

»Vi kan lige se det for os, at der kommer kunder i butikken, og så skal de bruge en time på at komme igennem på appen for at vise, at de er negative. I går var der generelt mellem 15 minutter til en times ventetid, og den korteste ventetid, jeg oplevede, var klokken 20.00. Der var den 12 minutter, og 26.000 var i kø foran mig. Så det skal gerne blive bedre«, siger hun.